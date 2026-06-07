Главные новости за выходные 6–7 июня

В Санкт-Петербурге завершил работу 29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). На нем в этом году было подписано 1084 соглашения на общую сумму 6,642 трлн руб. Всего в форуме приняли участие более 24,5 тыс. человек.

В Армении 7 июня начались парламентские выборы. Голосование стартовало в 8:00 (7:00) по местному времени. Явка на 17:00 (16:00 мск) составила 48,9%. Участки закроются в 20:00 (19:00 мск).

В ночь на 6 июня Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке БПЛА. На объекте Минобороны России в Ломоносовском районе возник пожар. Кронштадт утром закрыли на въезд и выезд, маршруты наземного общественного транспорта временно изменили.

В ООН заявили о необходимости начала прямых переговоров Украины и России для урегулирования конфликта.

Еврокомиссия пообещала ужесточить выдачу виз гражданам России. Новую инициативу планируют представить в 2027 году. Поводом стало возмущение нескольких стран Европы тем, что Франция, Италия и Испания по-прежнему принимают российских туристов.

В Израиле произошла серия инцидентов со стрельбой, в результате которых погиб один человек, пятеро получили ранения. Стрельба началась на автозаправке в округе Кохав-Яир, после чего продолжилась в населенных пунктах Цур Ицхак и Цур Натан.

Около 1,2 млн человек собрались вокруг площади Сибелес в Мадриде для участия в мессе, которую возглавил папа римский Лев XIV. Это событие стало самым массовым за время недельного визита понтифика в Испанию. Визит папы в Испанию с 6 по 12 июня — его первая поездка в страну Евросоюза за пределами Италии.