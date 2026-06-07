В Армении начались парламентские выборы. Голосование стартовало в 8:00 (7:00) по местному времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

К работе приступили более двух тысяч избирательных участков. За места в законодательном органе страны борются 18 политических сил, то есть 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, который руководит страной с 2018 года.

Участки закроются в 20.00 (19.00 мск). Предварительные результаты ЦИК Армении обнародует уже на следующий день. Окончательные итоги подведет не позднее чем через неделю. Право голоса имеют около 2,5 миллиона граждан.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что результаты парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня, нельзя будет считать легитимными. В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла, что Москва видит попытки властей Армении снять с выборов крупнейшие оппозиционные блоки. Такие действия, инкриминируемые армянским властям, она назвала «преступлением против демократии».

Перед выборами действующие власти Армении декларировали планы сближения с Евросоюзом. При этом в Ереване указывали на намерение продолжать партнерские отношения с ЕАЭС, пока это возможно.