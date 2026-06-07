Неизвестные устроили стрельбу в центре Израиля, есть погибший и раненые
В Израиле произошла серия инцидентов со стрельбой, в результате которых погиб один человек и пятеро получили ранения. Стрельба началась на автозаправке в округе Кохав-Яир, после чего продолжилась в населенных пунктах Цур Ицхак и Цур Натан.
Фото: Ariel Schalit, AP
По предварительной информации, случившееся квалифицируют как теракт. Национальная служба скорой помощи Израиля подтвердила в Х гибель одного человека и травмы пяти пострадавших. Среди раненых двое находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней степени тяжести.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что одного из предполагаемых стрелков нейтрализовали. Солдаты совместно с дополнительным медицинским персоналом ведут масштабные поиски других возможных террористов и оказывают медицинскую помощь пострадавшим.
Как пишет The Jerusalem Post, военные ищут в Цур-Ицхаке второго стрелка, а местных жителей предупредили о проникновении террориста.