ЕК пообещала ужесточить выдачу виз гражданам России

Еврокомиссия пообещала ужесточить выдачу виз гражданам России. Новую инициативу планируют представить в 2027 году. Поводом стало возмущение нескольких стран Европы тем, что Франция, Италия и Испания по-прежнему принимают российских туристов.

«Мы предложим ввести целевые ограничительные визовые меры для дальнейшего реагирования на риски безопасности, возникающие в результате враждебных действий третьих стран»,— сказал представитель ЕК по вопросам миграции Маркус Ламмерт (цитата по Euronews).

Поводом для такого решения стало коллективное письмо 11 европейских стран (Чехии, Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши и Швеции, а также Исландии и Норвегии). По их мнению, отсутствие единства среди членов ЕС снижает дипломатическое давление на Москву и подрывает доверие общества.

Авторы письма потребовали от Еврокомиссии оперативно ввести жесткие и обязательные для всех стран ЕС правила, усилить контроль за исполнением ограничений от 2022 года и регулярно раскрывать визовую статистику.

Как отмечает Euronews со ссылкой на статистику, в прошлом году Франция, Италия и Испания стали главными направлениями для российских путешественников в Европе. В сумме они выдали более 400 тыс. виз.