Мессу папы Льва XIV в Мадриде посетило более миллиона человек

Около 1,2 млн человек собрались вокруг площади Сибелес в Мадриде для участия в мессе, которую возглавил папа римский Лев XIV. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на организаторов церемонии.

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Это событие стало самым массовым за время недельного визита понтифика в Испанию. Визит папы в Испанию с 6 по 12 июня — его первая поездка в страну Евросоюза за пределами Италии. Он начался в субботу со встреч с мигрантами и бездомными, а также с ночного бдения с участием около 600 000 молодых людей в Мадриде.

Понтифик посетит Барселону и Канарские острова, где встретится с мигрантами, рисковавшими жизнью при переправе из Западной Африки. Лев XIV во время мессы призвал мировых лидеров прекратить разделять общество и относиться с уважением к «каждому человеку». После богослужения у папы запланированы частные встречи с членами его ордена, а также с представителями шоу-бизнеса и культуры.

В конце мая папа римский Лев XIV впервые в истории папства принес извинения за роль Святого Престола в легитимизации рабства. В выпущенной папской энциклике Magnifica Humanitas («Великолепное человечество») он назвал действия Ватикана «раной в христианской памяти, от которой нельзя отстраниться».

Подробнее — в материале «Ъ» «Папа Лев XIV стал оплотом сопротивления Трампу»