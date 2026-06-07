Явка на выборах в Армении составила почти 50% за три часа до конца голосования

Явка на парламентских выборах в Армении составила 48,9% на 17:00 (16:00 мск). Об этом сообщил представитель ЦИК республики Жирайр Карапетян на пресс-конференции, видео опубликовало агентство Armenpress. Участки закроются в 20:00 (19:00 мск).

Правоохранительные органы задержали 14 человек по подозрению в нарушении процедуры голосования. Сотрудники МВД проверяют 198 сообщений о возможных нарушениях, сообщили в МВД Armenpress.

Голосование началось 7 июня в 8:00 (7:00 мск). За места в парламенте Армении борются 18 политических сил — 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, который руководит страной с 2018 года.

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