На ПМЭФ заключили соглашений на 6,6 трлн рублей
За время работы Петербургского международного экономического форума было подписано 1084 соглашения на общую сумму 6,642 трлн руб. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента России Антон Кобяков.
Всего в форуме приняли участие более 24,5 тыс. человек. «Впервые за 10 лет в работе форума приняла, как вы знаете, участие официальная американская делегация», — подчеркнул господин Кобяков.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, рассказал, что город подписал на форуме 74 соглашения на общую сумму более 730 млрд руб.