В Севастополе осколки украинского дрона упали на дорогу

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе. Военные в очередной раз отбили атаку ВСУ. На Фиоленте обломки дрона упали на проезжую часть. Пострадавших нет, заверяет глава города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего военные сбили 18 беспилотных летательных аппаратов в акватории моря в районе парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы и мыса Херсонес.

Михаил Развожаев напоминает, что при обнаружении обломков БПЛА подходить к ним нельзя.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ВСУ в четвертый раз за 7 июня атакуют Севастополь.

Маргарита Синкевич