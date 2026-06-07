В Севастополе осколки украинского дрона упали на дорогу
Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе. Военные в очередной раз отбили атаку ВСУ. На Фиоленте обломки дрона упали на проезжую часть. Пострадавших нет, заверяет глава города.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Всего военные сбили 18 беспилотных летательных аппаратов в акватории моря в районе парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы и мыса Херсонес.
Михаил Развожаев напоминает, что при обнаружении обломков БПЛА подходить к ним нельзя.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ВСУ в четвертый раз за 7 июня атакуют Севастополь.