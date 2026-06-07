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ВСУ в четвертый раз за день атакуют Севастополь

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил глава города Михаил Развожаев. С начала суток это четвертая атака ВСУ на город. Снова работают средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы Севастополя, военные сбили два украинских дрона в районе Балаклавы и парка Победы. Утром БПЛА уничтожили в районе Фиолента.

«Все, кто находятся на улицах, проследуйте в укрытия, в ближайшие магазины, кафе. Главное сейчас — не находиться на открытых пространствах!» — призывает Михаил Развожаев.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в результате двух атак украинских дронов на город 6 июня 4 человека получили осколочные ранения.

Маргарита Синкевич

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