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В Севастополе отражают атаку ВСУ

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, один украинский дрон уничтожен в районе Фиолента, сообщает глава города Михаил Развожаев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В городе работает ПВО и мобильные огневые группы. Жителей просят укрыться в защищенных помещениях и не оставаться на открытых пространствах.

Воздушную тревогу в Севастополе объявили в половине девятого утра. С начала суток 7 июня это уже третья атака ВСУ. В субботу, 6 июня, осколочные ранения в результате падения обломков БПЛА получили четыре человека.

Маргарита Синкевич

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