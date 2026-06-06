В Сочи снят режим опасности из-за беспилотников

Угроза атак дронов, действовавшая в Сочи в субботу днем, официально отменена. Жизни и здоровью местных жителей и туристов ничто не угрожает. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее из-за возможных налетов Абхазия временно закрыла границу с Россией для людей и машин.

Кроме того, режим угрозы БПЛА вводился и в Туапсинском районе. В субботу утром после удара дронов загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске — сейчас пожарные продолжают борьбу с огнем. В Севастополе атака беспилотников привела к ранению двух человек. Один из дронов врезался в многоквартирный дом, его боевая часть не взорвалась; в данный момент специалисты обезвреживают устройство.

Михаил Волкодав