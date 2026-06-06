Выпускников Кубани предупредили о мошеннической схеме с «пересдачей» экзаменов

Прокуратура Кубани предупреждает выпускников школ о новой мошеннической схеме с платной пересдачей экзаменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сообщении говорится, что мошенники начали предлагать выпускникам школ «исправить» результаты экзаменов или организовать платную пересдачу. Обычно такая схема появляется после объявления баллов, когда школьники и их родители особенно переживают из-за результатов.

«Мошенники уверяют, что у них есть “свой человек” в региональной комиссии, который якобы может изменить баллы или помочь с пересдачей за деньги. Для убедительности они могут присылать фейковые апелляционные документы, в том числе созданные с помощью нейросетей», – говорится в сообщении.

Михаил Волкодав