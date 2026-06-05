Сбитый БПЛА упал на крышу киоска в Севастополе

Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его данным, над районом Фиолента, Ленинским районом, бухтой Омега и Северной стороной были уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки пострадавших нет.

Как уточнили в спасательной службе Севастополя, один из сбитых дронов упал на крышу торгового киоска в районе проспекта Генерала Острякова. После падения возник пожар на площади около 20 кв. м. Возгорание было оперативно ликвидировано подразделениями МЧС.

Вячеслав Рыжков