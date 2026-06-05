Соглашения по развитию сельского хозяйства Новороссийска заключили на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году заключили соглашения, направленные на развитие сельского хозяйства в Новороссийске. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

Согласно проекту ООО «Птицефабрика Новороссийск», в станице Раевской запланировано строительство нового административного здания. Его площадь составит около 500 кв. м. Объект станет центром управления одним из ключевых сельхозпредприятий города. Проект включает благоустройство территории: предусмотрены озеленение, устройство тротуаров и освещения, а также установка малых архитектурных форм.

Кроме того, с индивидуальным предпринимателем подписано соглашение о создании автоматизированного инновационного рыбоводного комплекса УВЗ. Выращивание форели будет происходить на территории Новороссийска круглый год. Цикл выращивания рыбы до массы 1,5 кг составляет от 11 до 12 месяцев. Ожидаемый объем сбыта — 7,5 т в месяц.

Алина Зорина