Кубанский застройщик вложит 40 млрд рублей в строительство курорта в Калининградской области

Инвестиционно-строительный холдинг «Самсон» присоединится к реализации интегрированного курорта «Белая дюна» в Калининградской области. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций компании в проект превысит 40 млрд руб., сообщили в пресс-службе девелопера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В рамках проекта планируется строительство общественно-делового центра и гостиничного комплекса с номерным фондом не менее 3,2 тыс. номеров. Также инвестор намерен создать свыше 2,2 тыс. рабочих мест. Для кубанского девелопера Калининградская область станет новым регионом присутствия.

Генеральный директор ГК «Самсон» Кристина Захарченко отметила, что компании предстоит реализовать проект с учетом исторических, архитектурных и природных особенностей региона.

Проект «Белая дюна» реализуется при поддержке федеральных властей. Как ранее сообщали власти Калининградской области, в 2026 году на развитие инфраструктуры территории было выделено федеральное финансирование, предусматривающее строительство дорог, а также объектов электро- и газоснабжения. Сопровождением инвесторов на всех этапах реализации занимается Корпорация развития Калининградской области.

По словам губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, на территории площадью около 500 га предполагается создать новый городской кластер, рассчитанный на проживание 20–25 тыс. человек после полной реализации проекта.

На ПМЭФ-2026 ГК «Самсон» также подписала соглашение о намерениях инвестировать около 20 млрд руб. в строительство интегрированного развлекательного курорта на Дальнем Востоке. Проект предусматривает возведение пятизвездочного туристического комплекса площадью 75 тыс. кв. м. В настоящее время компания реализует проекты в ряде регионов страны, включая особую экономическую зону «Архыз» и территорию опережающего развития «Сахалин».

Вячеслав Рыжков