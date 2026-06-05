ПСБ и девелопер DOGMA будут создавать решения, «формирующие будущее» рынка жилья

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме ПАО «Совкомбанк» и федеральный девелопер DOGMA заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали исполнительный вице-президент — директор филиала «Корпоративный» Совкомбанка Евгений Миронов и президент DOGMA Денис Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

Соглашение направлено на развитие всестороннего сотрудничества между Совкомбанком и девелопером DOGMA, включая взаимодействие их дочерних и аффилированных структур. Ключевыми направлениями партнерства станут банковское продукты, финансовое взаимодействие. В рамках сотрудничества Совкомбанк планирует разрабатывать финансовые и технологические решения, сервисы и условия обслуживания с учетом специфики деятельности строительной компании. Это позволит повысить эффективность реализации жилых проектов DOGMA и поддержать дальнейшее развитие бизнеса девелопера.

«Объединяя финансовую экспертизу Совкомбанка с уникальным опытом компании DOGMA в комплексном развитии территорий, мы получаем мощный синергетический эффект. Уверен, что вместе мы сможем вывести развитие жилых пространств на новый уровень, создавая современные районы, удобные и комфортные для жителей, а также привлекательные для бизнеса и инвестиций»,— подчеркнул исполнительный вице-президент — директор филиала «Корпоративный» Совкомбанка Евгений Миронов.

«Сотрудничество с банком позволит предложить нашим клиентам широкий выбор финансовых инструментов и комфортных ипотечных программ, отвечающих самым разным потребностям и сценариям жизни. Благодаря этому покупатели во всех регионах присутствия компании смогут подобрать оптимальное решение для приобретения квартиры на наиболее удобных для себя условиях»,— подчеркнул Денис Морозов, президент федеральной компании DOGMA.

Стороны рассчитывают, что партнерство будет способствовать реализации новых проектов жилой недвижимости и комплексного развития территорий, способствующих социально-экономическому развитию регионов и повышению качества жизни населения.

Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях, Калуге и Омске. За 14 лет успешной работы компания построила 2,2 млн кв. м жилья. Еще 2,8 млн кв. м — на стадии возведения. DOGMA входит в ТОП-3 по объему текущего строительства в России и является лидером по возведению жилья в проектах КРТ (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сдано точно в срок 117 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 13 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

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