Жителей Кубани предупредили об ответственности за съемку транспорта ВС РФ

Антитеррористическая комиссия Краснодарского края призвала жителей, гостей региона и представителей СМИ отказаться от фото- и видеосъемки, а также публикации материалов, на которых зафиксированы перемещение и стоянка железнодорожного, речного, морского и грузового автомобильного транспорта, задействованного в обеспечении деятельности Вооруженных сил РФ, правоохранительных органов, предприятий оборонно-промышленного комплекса и объектов критической инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщили в оперативном штабе региона, также рекомендуется не распространять сведения о составе, местонахождении, назначении, маршрутах и времени движения такого транспорта. В комиссии отмечают, что подобная информация может быть использована для подготовки и координации действий, представляющих угрозу безопасности жителей края.

Власти обратились к гражданам с просьбой ответственно относиться к публикации подобных материалов, а также рекомендовали родителям провести с детьми разъяснительные беседы о недопустимости размещения и пересылки такой информации как в личных сообщениях, так и в открытом доступе в социальных сетях и мессенджерах.

В антитеррористической комиссии напомнили, что распространение материалов, повлекшее негативные последствия, может повлечь ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Вячеслав Рыжков