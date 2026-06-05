В больницах Кубани находятся пострадавшие при атаке на суда в Таганрогском заливе

В медицинских учреждениях Краснодарского края находятся шесть человек, пострадавших после атаки на суда в Таганрогском заливе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Состояние пострадавших шести человек оценивается сотрудниками медицинских учреждений как средней степени тяжести. Сейчас гражданам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря были атакованы грузовые суда «Натра» и «Зиркон». В результате случившегося погибли пять граждан Азербайджана, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Всего на борту находились 25 жителей Азербайджана, при этом сами суда не принадлежали республике.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выразил соболезнования семьям граждан Азербайджана. Его заявление прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме.

Алина Зорина