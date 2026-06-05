В Краснодаре за день спасли двух детей на водоемах

В Краснодаре за минувшие сутки произошли два инцидента на водоемах с участием несовершеннолетних. В одном случае подросток попытался пересечь Краснодарское водохранилище на бревне, в другом — школьник упал в Карасунское озеро, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

По словам мэра, для возвращения дрейфующего по водохранилищу подростка на берег спасателям пришлось проводить специальную операцию. Ребенка удалось благополучно эвакуировать, медицинская помощь ему не потребовалась. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

Еще один случай произошел в районе Пашковского жилого массива. Школьник упал в Карасунское озеро, спасатели извлекли ребенка из воды и передали медикам. По данным городских властей, угрозы его жизни нет.

Господин Наумов напомнил, что купание в реке Кубань и городских водоемах запрещено. На берегах установлены предупреждающие таблички и системы звукового оповещения, а спасатели регулярно проводят профилактические рейды.

Городские власти призвали жителей соблюдать меры безопасности и не оставлять детей без присмотра у воды. О происшествиях рекомендуется сообщать по номеру 112.

Анна Гречко