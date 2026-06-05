Оперштаб Кубани опроверг информацию о химической атаке в Туапсинском районе

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о якобы произошедшей химической атаке в Туапсинском муниципальном округе и «перемещении облака зараженного воздуха» в сторону Геленджика.

В сообщениях, которые также поступали в систему вызова экстренных служб, утверждалось о химической угрозе. В оперштабе заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

По данным региональных властей, в Туапсинском округе в настоящее время объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. При этом, как подчеркнули в оперативных службах, признаков химического заражения и соответствующей угрозы не зафиксировано.

Вячеслав Рыжков