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Новороссийск рассчитывает привлечь на ПМЭФ почти 130 млрд рублей инвестиций

Власти Новороссийска планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) инвестиционные соглашения на общую сумму 129,8 млрд руб. По сравнению с прошлым годом предполагаемый объем привлеченных инвестиций может увеличиться на 12,9%, сообщил глава города Андрей Кравченко в интервью РБК ТВ Юг.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам господина Кравченко, соглашения охватывают несколько отраслей экономики, включая сельское хозяйство, промышленность, энергетику и туризм.

В 2025 году Новороссийск заключил на ПМЭФ 11 инвестиционных соглашений на сумму 115 млрд руб. В случае реализации планов текущего года объем заявленных вложений станет рекордным для города.

Уже в первый день форума, 3 июня, были подписаны три соглашения. Крупнейший из проектов предусматривает модернизацию системы теплоснабжения города. АТЭК инвестирует 3,7 млрд руб. в строительство новых котельных, внедрение автономных источников тепла и реконструкцию действующих объектов.

Еще одно соглашение касается расширения производства малых архитектурных форм и уличной мебели под брендом «ТИК». Стоимость проекта оценивается в 5 млн руб., его реализацию планируют завершить уже в 2026 году.

Кроме того, «Кедр» вложит 420 млн руб. в расширение деревообрабатывающего производства. Компания намерена создать полный цикл выпуска домов из клееного бруса и оцилиндрованного бревна, а также отделочных материалов. Проект рассчитан на четыре года и предусматривает создание 30 новых рабочих мест.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Новороссийск традиционно использует площадку для привлечения инвесторов в инфраструктурные и производственные проекты.

Анна Гречко

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