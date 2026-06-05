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За год зарплаты в строительной сфере Кубани выросли до 247 тысяч рублей

В Краснодарском крае сохраняется высокий спрос на специалистов строительной отрасли, несмотря на снижение активности работодателей по сравнению с прошлым годом. По итогам первого квартала 2026 года в профессиональной сфере «Строительство, недвижимость» работодатели разместили более 113,4 тыс. вакансий. При этом рынок труда постепенно возвращается к более умеренным темпам после рекордного спроса предыдущих лет, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе HH.ru.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Медианная предлагаемая заработная плата в отрасли превысила 123 тыс. руб. Наиболее востребованными специалистами остаются рабочие профессии. Лидером по количеству вакансий стали разнорабочие, на которых пришлось 17% всех предложений работодателей. Еще 14% вакансий составили предложения для электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков. В число наиболее востребованных специалистов также вошли инженеры ПТО и сметчики, агенты по недвижимости, слесари и сантехники, машинисты, монтажники, сварщики, прорабы и мастера строительно-монтажных работ.

Одновременно с сохраняющимся спросом работодатели продолжают увеличивать уровень оплаты труда. Наиболее заметный рост зафиксирован среди специалистов рабочих строительных профессий. Максимальный прирост показали сварщики. Если в январе—мае 2025 года медианная зарплата таких специалистов составляла 117,5 тыс. руб., то в аналогичном периоде нынешнего года она достигла 247,5 тыс. руб. Рост составил 111%.

Значительное увеличение зарплат произошло и у монтажников. Средний уровень предлагаемых доходов для них вырос с 90,9 тыс. до 151,4 тыс. руб., что соответствует увеличению на 67%. У маляров, штукатуров и отделочников зарплаты поднялись на 56% — до 139,5 тыс. руб. Существенную прибавку получили также электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики. Размер их медианной заработной платы вырос с 87,8 тыс. до 147,4 тыс. руб.

Высокие темпы роста зафиксированы у разнорабочих. За год уровень предлагаемых доходов увеличился на 24%, достигнув 89,1 тыс. руб. Машинистам работодатели готовы платить в среднем 135,4 тыс. руб., что на 21% выше показателей прошлого года. Руководители строительных проектов могут рассчитывать на медианную зарплату в размере 178,4 тыс. руб., что на 19% превышает уровень 2025 года.

Среди инженерных специальностей рост заработных плат оказался более умеренным. Зарплаты инженеров ПТО и сметчиков увеличились на 10% и достигли 129,8 тыс. руб. Геодезисты могут рассчитывать на 141,7 тыс. руб. в месяц, архитекторы — на 110 тыс. руб., а главные инженеры проектов — на 160 тыс. руб.

Эксперты рынка труда отмечают, что высокий уровень оплаты остается следствием продолжающегося кадрового дефицита в строительной сфере. Наиболее острая конкуренция между работодателями сохраняется за квалифицированных рабочих специалистов, занятых непосредственно на строительных площадках. Именно в этих категориях фиксируется наиболее существенный рост заработных плат, тогда как спрос на персонал продолжает оставаться одним из самых высоких на региональном рынке труда.

Мария Удовик

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