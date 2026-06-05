В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Сочи. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей города призывают укрыться в безопасных помещениях — в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Подходить к окнам опасно.

Если угроза атаки БПЛА застала на улице, следует спрятаться в цокольном этаже ближайшего здания. Для укрытия также подойдут подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки. Использовать автомобиль в качестве укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов не рекомендуется.

Мэр Сочи также напомнил гражданам о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях работы ПВО, БПЛА и их обломков, работы специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов атаки.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной»,— отметил глава города.

По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 4 июня до 07:00 5 июня над территорией Республики Крым и другими регионами России ликвидировали 123 беспилотника.

Алина Зорина