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Температура воздуха в Краснодаре поднимется почти до +30 градусов

В Краснодаре в пятницу, 5 июня, ожидается сухая и преимущественно солнечная погода под влиянием антициклона, который вновь распространит свое воздействие на всю территорию Кубани. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, атмосферные процессы будут способствовать сохранению комфортной летней погоды без осадков. Температурный фон останется немного выше климатической нормы для начала июня.

Днем воздух в краевой столице прогреется до +27…+29 градусов. Ветер северо-западного направления составит 3–8 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и будет находиться на уровне около 759 мм ртутного столба, что несколько выше средних многолетних значений.

В выходные характер погоды существенно не изменится. В субботу осадки также не прогнозируются, температура воздуха ночью составит +15…+17 градусов, днем — +27…+29 градусов.

Вячеслав Рыжков

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