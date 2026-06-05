Температура воздуха в Краснодаре поднимется почти до +30 градусов
В Краснодаре в пятницу, 5 июня, ожидается сухая и преимущественно солнечная погода под влиянием антициклона, который вновь распространит свое воздействие на всю территорию Кубани. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По его словам, атмосферные процессы будут способствовать сохранению комфортной летней погоды без осадков. Температурный фон останется немного выше климатической нормы для начала июня.
Днем воздух в краевой столице прогреется до +27…+29 градусов. Ветер северо-западного направления составит 3–8 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и будет находиться на уровне около 759 мм ртутного столба, что несколько выше средних многолетних значений.
В выходные характер погоды существенно не изменится. В субботу осадки также не прогнозируются, температура воздуха ночью составит +15…+17 градусов, днем — +27…+29 градусов.