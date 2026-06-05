Температура воздуха в Краснодаре поднимется почти до +30 градусов

В Краснодаре в пятницу, 5 июня, ожидается сухая и преимущественно солнечная погода под влиянием антициклона, который вновь распространит свое воздействие на всю территорию Кубани. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, атмосферные процессы будут способствовать сохранению комфортной летней погоды без осадков. Температурный фон останется немного выше климатической нормы для начала июня.

Днем воздух в краевой столице прогреется до +27…+29 градусов. Ветер северо-западного направления составит 3–8 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и будет находиться на уровне около 759 мм ртутного столба, что несколько выше средних многолетних значений.

В выходные характер погоды существенно не изменится. В субботу осадки также не прогнозируются, температура воздуха ночью составит +15…+17 градусов, днем — +27…+29 градусов.

Вячеслав Рыжков