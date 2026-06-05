В аэропорту Сочи ограничили полеты

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мера распространяется на прием и выпуск самолетов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

По данным пресс-службы аэропорта, статус рейса пассажиры могут узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.

«Просим всех с уважением относиться к окружающим, и не занимать сидения вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям»,— говорится в сообщении.

В терминале для пассажиров работает бесплатная комната матери и ребенка, рядом с санузлами расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Алина Зорина