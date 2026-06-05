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Над Крымом отражают атаку ВСУ

Над территорией Республики Крым идет отражение атаки ВСУ, работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей города просят не паниковать и сохранять спокойствие. Рекомендуется доверять только официальным источникам информации.

По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 4 июня до 07:00 5 июня над территорией Республики Крым и другими регионами России ликвидировали 123 беспилотника.

Алина Зорина

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