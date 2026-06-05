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Над Крымом и другими регионами РФ сбили 123 БПЛА

Над территорией Республики Крым и другими регионами России ликвидировали 123 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы дежурными средствами ПВО в период с 20:00 4 июня до 07:00 5 июня. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина

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