Над Крымом и другими регионами РФ сбили 123 БПЛА

Над территорией Республики Крым и другими регионами России ликвидировали 123 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы дежурными средствами ПВО в период с 20:00 4 июня до 07:00 5 июня. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина