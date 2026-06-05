В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

МЧС города напоминает, что нужно действовать без паники и позаботиться о своей безопасности. Необходимо укрыться в комнате без окон, на цокольном этаже или в оборудованном подвале. Спрятаться также можно в подземном переходе, на подземной парковке, в погребе на территории частного дома, в специальном убежище.

Оставаться в транспортном средстве или укрываться возле зданий — опасно.

Алина Зорина