Эксперт рассказал о недостаточной пропускной способности ливневки в Краснодаре

Начальник отдела гидротехнических сооружений АО «Кубаньводпроект» Александр Нарожный заявил «Ъ-Кубань», что оценка последствий затяжных ливней для городской и сельской инфраструктуры требует разграничения сфер ответственности, однако ключевые проблемы в условиях интенсивных осадков носят прежде всего урбанистический характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

По его словам, основным фактором подтоплений в городах, включая Краснодар, остается недостаточная пропускная способность систем ливневой канализации. В результате осадков вода скапливается в пониженных участках рельефа, формируя зоны поверхностного затопления. При этом специалист уточнил разницу между затоплением — выходом воды на поверхность — и подтоплением, при котором повышается уровень грунтовых вод и возникает риск воздействия на фундаменты зданий.

Нарожный отметил, что подобные явления характерны не только для краевого центра, но и для ряда других населенных пунктов региона. В качестве базовых мер реагирования он назвал оперативную откачку воды и регулярную прочистку ливневых коллекторов, отнесенных к зоне ответственности коммунальных служб.

Он подчеркнул, что масштабы последствий осадков зависят не только от их интенсивности, но и от состояния инженерной инфраструктуры: засорение дождеприемников, локальные ограничения пропускной способности сети и несвоевременное обслуживание способны существенно усугублять ситуацию даже при кратковременных дождях.

Отдельно специалист обратил внимание на уязвимость мостовых переходов, водопропускных труб и малых гидротехнических сооружений в границах населенных пунктов. Их засорение древесными остатками, наносами и бытовыми отходами нередко приводит к локальным подтоплениям из-за нарушения естественного водоотвода.

Вячеслав Рыжков