Прокуратура организовала проверку из-за ограничения подачи воды в Новороссийске

Прокуратура Новороссийска организовала проверку в связи с ограничением водоснабжения в городе-герое. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации МУП «Водоканал города Новороссийска», ночью 4 июня от диспетчера ГУП КК «Кубаньводкомплекс» (РЭУ «Троицкий групповой водопровод», основной источник водоснабжения города) поступило сообщение о том, что часть артезианских скважин выведена из работы. Причиной стало подтопление территории водозабора вблизи реки Кубань.

В результате инцидента снижена подача воды на Новороссийск. В прокуратуре уточнили, что водоснабжение населения будет восстановлено после «выхода водопровода на режим».

По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ресурсоснабжающей организации.

Александра Локтионова