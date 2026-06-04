Прокуратура Новороссийска проверяет факт ограничения водоснабжения в городе

Прокуратура Новороссийска начала проверку в связи с ограничением водоснабжения в городе, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным МУП «Водоканал города Новороссийска», в ночь на 4 июня диспетчер ГУП КК «Кубаньводкомплекс» (РЭУ «Троицкий групповой водопровод») проинформировал о временном снижении подачи воды. Причиной стало подтопление территории водозабора в районе реки Кубань, в результате чего из эксплуатации были выведены отдельные артезианские скважины.

Вследствие этого объем подачи воды в Новороссийск был сокращен. Водоснабжающая организация заявляет, что после восстановления штатной работы водозабора подача ресурса населению будет возобновлена в полном объеме.

По итогам проверки прокуратура даст правовую оценку действиям ресурсоснабжающей организации и обстоятельствам ограничения водоснабжения.

Вячеслав Рыжков