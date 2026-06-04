Кубань в 2026 году получит более 1 млрд рублей на ликвидацию ЧС с танкерами

Правительство России направит Краснодарскому краю средства из резервного фонда для компенсации расходов, связанных с ликвидацией последствий крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Согласно документу, региону будет выделено до 1,06 млрд руб. в виде межбюджетного трансферта. Средства предназначены для возмещения затрат краевого бюджета на проведение работ по устранению последствий чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов после аварии с танкерами.

Речь идет о происшествии 15 декабря 2024 года, когда в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На их борту находилось около 9,2 тыс. тонн мазута, часть которого попала в акваторию Черного моря, что привело к загрязнению прибрежной зоны.

Финансирование из федерального бюджета призвано компенсировать расходы региона на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации и восстановительные мероприятия.

Вячеслав Рыжков