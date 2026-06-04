Адвокат Бирман восстановил хронологию трагедии в клинике «Новомед Дети»

Адвокат медицинского центра «Новомед Дети» Леонид Бирман выступил с официальными разъяснениями по поводу трагической гибели восьмилетнего пациента 12 мая 2026 года.

По версии защиты, пациенту начали вводить антибиотик, приобретенный отцом самостоятельно в аптеке. Спустя 20 секунд после начала инъекции у ребенка развилась молниеносная аллергическая реакция — анафилактический шок.

«Медсестра мгновенно остановила введение препарата и начала непрерывную реанимацию (введение адреналина и дексаметазона, непрямой массаж сердца)», — говорится в сообщении.

Представитель клиники утверждает, что реанимационная бригада прибыла через 10 минут после вызова, и до приезда врачей сотрудники центра непрерывно оказывали неотложную помощь. В процедурном кабинете, по данным адвоката, имелась полностью укомплектованная противошоковая аптечка, в том числе с адреналином. Ее препараты использовались для спасения пациента, факт их наличия подтвержден документами.

Адвокат также сообщил, что полная видеозапись действий персонала и скорой помощи передана следствию. Истинные причины трагедии, подчеркивается в заявлении, будут установлены по результатам назначенных судебно-медицинских экспертиз.

«Руководство клиники и представитель просят воздержаться от преждевременных выводов, обвинений и распространения недостоверной информации до окончания официального расследования», — отметил господин Бирман.

Напомним, 12 мая в медцентре скончался восьмилетний пациент. Следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования взял под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Александра Локтионова