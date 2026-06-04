Уровень воды в реке Кубань в Крымском и Славянском районах продолжает снижаться

Уровень воды в реке Кубань на территории Крымского и Славянского районов продолжает снижаться, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Текущую гидрологическую обстановку обсудили на совещании под руководством главы Федерального агентства водных ресурсов Дмитрия Кириллова.

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В обсуждении приняли участие министр ГО и ЧС Краснодарского края Станислав Камерный, исполняющий обязанности руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Виктор Коноваленко, а также главы Крымского и Славянского районов Станислав Казанжи и Роман Синяговский.

По данным региональных властей, благодаря превентивным мерам вода, вышедшая из русла Кубани через образовавшийся проран, затронула только сельскохозяйственные угодья и часть приусадебных участков в хуторах Прикубанском, Западном и Соболевском. Жители территорий, попадавших в потенциально опасную зону, были эвакуированы заблаговременно. В настоящее время в пунктах временного размещения остаются 13 человек, обеспеченных всем необходимым.

В муниципалитетах продолжаются работы по укреплению наиболее уязвимых участков защитных сооружений и повышению уровня дамб вдоль реки Кубань. К ликвидации последствий паводковой ситуации привлечены более 750 человек и 155 единиц техники, включая сотрудников «Кубань-СПАС», муниципальных аварийно-спасательных служб, подразделений МЧС России и волонтеров.

В ходе совещания также отмечалось снижение притока воды в Краснодарское и Шапсугское водохранилища. В связи со стабилизацией гидрологической обстановки объемы сбросов воды с гидротехнических сооружений планируется постепенно сокращать.

Вячеслав Рыжков