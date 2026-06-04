«Отель Бадахос», Валерий Стронский и «Мой друг нерпа»

Эти выходные в Новороссийске обещают быть по-настоящему культурными. В городе представят несколько театральных постановок, пройдет концерт известного музыканта и композитора, а в кинотеатрах зрителей ждут на показы отечественных и зарубежных фильмов. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Какие спектакли посетить

5 июня в 19:00 в Новороссийском городском театре представят спектакль «Оркестр». Действие разворачивается в послевоенной Франции, на маленьком курорте. Небольшой оркестр развлекает гостей, но каждый музыкант делится трагическими эпизодами своей жизни, словно проживая их заново перед зрителями. Этот спектакль не о конкретном оркестре, а о человечестве в целом, представленном через призму личных историй. Любовь и ненависть, молодость и старость, здоровье и болезнь, мир и война, жизнь и смерть — все эти темы переплетаются в спектакле. Постановка завоевала пять наград на фестивалях: «Мост Дружбы» (Йошкар-Ола, 2019), «Свидания на Театральной» (Рязань, 2019), «Актеры России — Михаилу Щепкину» (Белгород, 2019), «Крымская театральная осень» (Ялта, 2021) и «Комплимент театру» (Новочеркасск, 2024).

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

6 июня в 19:00 в Новороссийском городском театре состоится показ спектакля «Отель Бадахос» от театра «ПАток».

Театр «ПАток» уникален тем, что объединяет профессиональных актеров из ведущих театральных вузов страны с талантливыми начинающими артистами. Это сочетание позволяет создавать яркие и запоминающиеся постановки. Зрителей ожидает встреча с пьесой испанского драматурга Хуана Хосе Алонсо Мильяно «Цианистый калий с молоком или без». Произведение впервые будет представлено в Новороссийске. «Отель Бадахос» предлагает зрителям погружение в атмосферу испанского колорита с нотками фарса и черного юмора. Спектакль раскрывает сложные темы доверия, лжи, предательства, любви и верности через призму семейных отношений и традиций. Сюжет вращается вокруг семьи, чьи устои и обычаи становятся оружием в борьбе за свободу и счастье. Однако планы рушатся из-за появления незваных гостей. Дедушка этой ночи может не пережить событий ночи… Но все не так однозначно.

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

6 июня в Новороссийске состоится аудиоспектакль «Городские истории», который начнется в 17:00 у фонтана на пересечении улиц Новороссийской Республики и Советов. Завершится представление у фонтана «Дарующая воду». Двенадцать персонажей из прошлого поделятся своими историями. Зрители смогут почувствовать себя частью этих событий, наблюдая и участвуя в них. Оригинальная подача исторических фактов, необычный маршрут и волшебные наушники создадут атмосферу, которая понравится и детям, и взрослым, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 750 руб. (6+)

7 июня в Новороссийске пройдет аудиоспектакль «393 шага». Он начнется в 18:00 у фонтана на бульваре Черняховского, а завершится у мемориального комплекса «Малая Земля».

«393 шага» — это часовое погружение в одну из самых значимых страниц истории города-героя Новороссийск. Вашими аудиогидами будут непосредственные участники тех событий. Шаг за шагом участники пройдут дорогой освободительного десанта, вместе с ними перенесутся на передовую, в места боевой славы, где сегодня неспешно течет привычная жизнь. Аудиопрогулка проходит в специальных стерео наушниках.

Стоимость билетов — 800 руб. (12+)

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На какие концерты сходить

7 июня в 19:00 в Новороссийском городском театре Валерий Стронский выступит с симфоническим оркестром и представит программу «Музыка времени».

Валерий Стронский — музыкант, певец и композитор, автор песни «Останусь» группы «Город 312», которая стала саундтреком к фильму «Дневной Дозор».

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

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Что посмотреть в кино

В кинотеатрах «Монитор Красная площадь», «Монитор Goodzone», «Нептун» и «Мысфильм» (Мысхако) зрители могут посмотреть биографические драмы, семейные комедии, мультфильмы и боевики.

Продолжается показ фильма «Майкл» — биографической драмы о жизни и творчестве Майкла Джексона. В фильме показан путь певца, начиная с его детских выступлений в составе группы The Jackson 5 вместе с братьями и заканчивая кульминацией его сольной карьеры в 1988 году, когда он дал концерт на стадионе «Уэмбли».

Стоимость билетов — 300 руб. (18+)

На экраны вышел фильм «Мой друг нерпа», созданный совместно со Школой креативных индустрий Колледжа имени П. И. Чайковского (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия). Сюжет рассказывает о 11-летнем Вадиме, родители которого разводятся. Мама привозит сына на лето к дедушке на Байкал. На берегу озера мальчик встречает байкальскую нерпу, которая становится его другом и помогает наладить отношения в семье.

Стоимость билетов — 300 руб. (12+)

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