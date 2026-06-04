В Новороссийске вложат 120 млрд рублей в комплекс по перевалке металлов

В рамках поручения президента РФ Владимира Путина в Новороссийске ведется реализация проекта по созданию универсального комплекса для перевалки железорудного сырья. Как сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, подготовительный этап уже завершен и проект переходит к основной фазе строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Порт Новороссийска остается одним из ключевых узлов российской логистической системы и крупнейшим в стране по грузообороту, отметил губернатор. По его словам, объект не только сохраняет высокую загрузку, но и находится в стадии масштабного развития.

Инвестор намерен вложить в развитие портовой инфраструктуры свыше 120 млрд руб. Средства будут направлены на строительство причалов, эстакад и станций разгрузки. В результате пропускная способность порта увеличится на 12 млн тонн в год.

По оценке региональных властей, реализация проекта обеспечит значительный рост налоговых поступлений в бюджет края и создаст более 500 рабочих мест. Завершение строительства и ввод комплекса в эксплуатацию запланированы на конец 2027 года.

Вячеслав Рыжков