Ижевские БПЛА начали интегрировать в воздушное пространство Дальнего Востока

Ижевский производитель беспилотников Zala и дальневосточная авиакомпания «Аврора» приступили к интеграции БПЛА в единое воздушное пространство с пилотируемой авиацией на Дальнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области.

Консорциум «Аврора — Zala» уже ведет проекты на Камчатке и в Сахалинской области. В планах — начать работу в Амурской области. «Объединение компетенций разработчика и оператора позволяет внедрять комплексные решения — от производства и эксплуатации БПЛА до анализа данных и интеграции сервисов в инфраструктуру региона»,— говорится в сообщении.

Опыт реализации проекта представят на II Международном форуме «Крылья Сахалина». Он пройдет 3–4 июля 2026 года и соберет экспертов для обсуждения способов интеграции беспилотных систем в экономику и масштабирования успешных практик на весь макрорегион.