ГК «Дело» и ГК «Астрал» договорились о цифровизации документооборота в логистике

Группа компаний «Дело» и Группа компаний «Астрал» (входит в экосистему 1С) на полях ПМЭФ-2026 подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровизации документооборота в транспортно-логистической сфере. Документ подписали заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами ГК «Дело» Андрей Соколов и директор по развитию бизнеса ГК «Астрал» Степан Терехин, сообщает пресс-служба ГК «Дело».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Группы компаний «Дело» Фото: Пресс-служба Группы компаний «Дело»

Соглашение нацелено на автоматизацию документооборота и оформления необходимых электронных перевозочных (ЭДО) и экспедиторских документов компаний ГК «Дело» в государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Отмечается, что с 1 сентября 2026 года использование ЭПД станет обязательным для всех участников грузоперевозок. Партнерство предусматривает предоставление компаниям ГК «Дело» услуг оператора ЭПД и ЭДО, организацию обмена электронными транспортными накладными, сопроводительными ведомостями, заказ-нарядами, путевыми листами, договорами фрахтования и другими перевозочными документами в соответствии с требованиями законодательства России. Помимо этого, стороны планируют обеспечить интеграцию цифровых сервисов компании и учетных систем на платформе 1С:Предприятие с инфраструктурой оператора ЭПД и ГИС ЭПД.

«Это не просто соответствие требованиям законодательства, а важный инструмент для ускорения логистических цепочек, повышения их прозрачности и снижения операционных затрат. Сотрудничество с группой компаний "Астрал" позволит нам реализовать полноценное решение в этой области на базе инфраструктуры проверенного оператора, сохранив при этом интеграцию с уже используемыми учетными и цифровыми системами», — подчеркнул Андрей Соколов.

Степан Терехин в свою очередь отметил, что для крупных грузоотправителей и операторов терминалов скорость закрытия документов влияет на оборачиваемость денег и пропускную способность инфраструктуры. По его словам, ЭПД позволяет видеть статус перевозки в настоящий момент, исключить ошибки и сократить срок закрытия документов до нескольких часов.

«Наша задача в этом партнерстве обеспечить инфраструктуру оператора ЭПД, которая выдержит реальные операционные нагрузки одного из крупнейших транспортно-логистических холдингов страны», — отметил Степан Терехин.

Алина Зорина