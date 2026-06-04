Подача воды в Новороссийске ограничена до 2650 кубометров в час

С 4 июня в Новороссийске снижен объем подачи воды до 2650 куб. м в час из-за подтопления территории водозабора РЭУ «Троицкий групповой водопровод» и отключения части артезианских скважин. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Объем подачи воды на город снижен до 2650 куб. м в час. Утром 4 июня 2026 года подача холодного водоснабжения осуществлялась только в период с 06:00 до 09:00.

Подача воды в полном объеме возобновится после восстановления работы скважин и выхода Троицкого группового водопровода на штатный режим.

Алина Зорина