Минобороны сообщило о перехвате БПЛА над Черным морем

Силы противовоздушной обороны в ночь на 4 июня перехватили и уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты над акваторией Черного моря, а также рядом российских регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

По данным ведомства, дежурные средства ПВО отражали атаку в период с 20:00 3 июня до 07:00 4 июня. Всего за это время уничтожили 272 беспилотника самолетного типа.

Кроме акватории Черного и Азовского морей, беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областей, а также Республики Крым.

Власти Краснодарского края ранее напоминали жителям и гостям региона о необходимости соблюдать ограничения, связанные с распространением информации о последствиях атак беспилотников и работе систем противовоздушной обороны. Действующее законодательство предусматривает административную ответственность за публикацию сведений, которые могут содержать данные о местах падения БПЛА, работе средств защиты или расположении объектов инфраструктуры.

Согласно установленным нормам, максимальный размер административного штрафа за подобные нарушения может достигать 300 тыс. руб. Власти региона подчеркивают, что соблюдение ограничений направлено на обеспечение безопасности граждан и защиту стратегически важных объектов.

Жителей и туристов призывают не размещать в открытом доступе фото- и видеоматериалы, связанные с последствиями атак беспилотников, а также информацию, которая может раскрывать особенности работы систем противовоздушной обороны.

Мария Удовик