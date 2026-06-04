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В Новороссийске произошло аварийное отключение электричества

В Новороссийске произошло аварийное отключение электроэнергии, затронувшее село Мысхако и ряд улиц. Об этом сообщает МЦУ города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Без энергоснабжения 3 апреля около 21:30 мск остались село Мысхако и несколько улиц, в том числе 8-я Гвардейская, Приозерная, Луговая, Соловьиная и Заречная. Для ликвидации последствий аварии выехала бригада «Электросети Кубани».

Причины произошедшего и сроки восстановительных работ в настоящий момент не уточняются.

Алина Зорина

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