В Новороссийске произошло аварийное отключение электричества

В Новороссийске произошло аварийное отключение электроэнергии, затронувшее село Мысхако и ряд улиц. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Без энергоснабжения 3 апреля около 21:30 мск остались село Мысхако и несколько улиц, в том числе 8-я Гвардейская, Приозерная, Луговая, Соловьиная и Заречная. Для ликвидации последствий аварии выехала бригада «Электросети Кубани».

Причины произошедшего и сроки восстановительных работ в настоящий момент не уточняются.

Алина Зорина