В акватории Новороссийска пройдут учения

Жителей Новороссийска предупредили о проведении учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта сегодня. Мероприятие запланировано с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

В ходе учений личный состав отработает практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отработка будет сопровождаться выполнением практических стрельб из артиллерийских установок.

В связи с проведением стрельб в указанные часы вводится запрет на плавание любых маломерных судов и плавсредств. Ограничение распространяется на суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные суда, спортивные парусные суда, надувные плавсредства, а также на оборудование для занятий спортом на воде: гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги.

Алина Зорина