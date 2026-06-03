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Ресторан «Кубань» на ПМЭФ включил в меню инвестпроект за 30 млрд рублей

Гостям Петербургского международного экономического форума в ресторане «Кубань» предлагают не только борщ и уху, но и инвестиционные лоты. Самый дорогой — «Строительство завода по производству глютена из пшеницы» за 30 млрд рублей, еще одна позиция — «Сет на двоих — реализация механизма ГЧП» с пометкой «бесценно».

Регион презентует свой гастрономический и деловой потенциал

Регион презентует свой гастрономический и деловой потенциал

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Регион презентует свой гастрономический и деловой потенциал

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Традиционное меню включает кубанский борщ со сметаной и салом за 1350 рублей, уху из адлерской форели за 1,9 тыс. рублей и томленые ребра бычка за 3,8 тыс. рублей, а также вино за 17 тыс. рублей. Кроме того, предлагаются местные сыры и вина.

Кирилл Конторщиков

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