Реконструкцию сетей водоотведения за 123,4 млн рублей начали в Майкопе

В Майкопе продолжают реконструкцию 4,8 км сетей водоотведения. Финансирование проекта составляет 123,4 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыге Фото: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыге

Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Реконструкция ведется на улицах Крылова, Пржевальского, 2-я Короткая, Ветеранов, Восточная и Курганная — эти территории отличаются высокой степенью износа инженерных коммуникаций и повышенной нагрузкой на систему водоотведения.

В ходе реализации проекта производится полная замена устаревших трубопроводов, часть из которых находилась в эксплуатации на протяжении нескольких десятилетий. В последнее время данные участки требовали особого внимания коммунальных служб из-за значительного износа и необходимости частых ремонтов.

Старые сети демонтируются, на их место укладываются современные трубопроводы диаметром 600 мм. Они выполнены из высокопрочных и долговечных материалов.

Сейчас строительная готовность объектов составляет 39%. Как отметили в республиканском минстрое, проводимые в Майкопе работы станут этапом системной модернизации коммунального комплекса Адыгеи и позволят повысить надежность городской инженерной инфраструктуры.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Республике Адыгея в составе обхода Майкопа вблизи хутора Причтовский над федеральной дорогой А-159 ведется строительство путепровода.

Анна Гречко