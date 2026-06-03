Рекреационный комплекс за 10 млрд рублей построят в Коктебеле

Инвестор планирует построить в Коктебеле мультиформатный рекреационный комплекс с объемом вложений около 10 млрд руб. Соответствующие меморандумы были подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает минэкономразвития Республики Крым. Параллельно ряд крупных девелоперских проектов планируется реализовать в Симферопольском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В составе крымской делегации, участвующей в ПМЭФ, находится заместитель председателя Совета министров — министр финансов республики Ирина Кивико. По ее словам, в ходе четырехдневной работы форума планируется подписание новых соглашений и инвестиционных меморандумов.

Проект в Коктебеле предполагает создание круглогодичного курорта на территории более 76 тыс. кв. м у подножия Карадага. Комплекс ориентирован на отдых и восстановительные программы и включает гостиницы, виллы, таунхаусы, гостевые дома и курортные резиденции.

Срок реализации проекта оценивается в 10 лет, ожидаемые налоговые поступления — порядка 1,25 млрд руб. Архитектурная концепция предусматривает каскадную застройку, адаптированную к рельефу местности, с целью сохранения визуального облика территории и недопущения плотной высотной застройки.

Как отмечают в профильном министерстве, концепция проекта ориентирована на сохранение локальной идентичности Коктебеля и его природного ландшафта. Комплекс изначально проектируется как гостиничный продукт международного уровня с участием профильных консультантов и архитектурного бюро. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными гостиничными операторами, после выбора управляющего партнера проект будет доработан с учетом его требований.

Вячеслав Рыжков