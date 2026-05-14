Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о смерти ребенка в Новороссийске

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о смерти восьмилетнего ребенка в частной клинике Новороссийска. Об этом сообщает информационный центр СК России. Согласно материалам следствия, смерть мальчика могла наступить в результате оказания неквалифицированной помощи.

Восьмилетний ребенок умер в одной из частных клиник Новороссийска 12 мая. По данным информационного центра СК, в медицинский центр мальчика доставили из-за повышения температуры тела. В медицинском учреждении состояние несовершеннолетнего пациента ухудшилось.

«Реанимационные мероприятия своевременно не проведены, малолетний скончался»,— говорится в сообщении ИЦ СК России.

СУ СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий от руководителя регионального отделения СК Андрея Маслова. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, о чем ранее сообщали в пресс-службе СУ СКР региона. В рамках уголовного дела осуществляются необходимые следственные мероприятия, также проверку по данному инциденту организовала прокуратура Новороссийска.

После освещения ситуации со смертью ребенка в СМИ руководство частной клиники заявило, что врачи и средний медицинский персонал предприняли все необходимые меры по оказанию помощи в рамках действующих стандартов. В отношении пациента, по версии клиники, проводились реанимационные мероприятия и интенсивная терапия, в том числе при участии бригады скорой помощи Новороссийска.

Клиника организовала внутреннее расследование. Администрация учреждения также выразила соболезнования близким и родным умершего мальчика.

