Летом полицию Новороссийска усилят силовиками из других регионов

Для обеспечения общественного порядка в период летнего курортного сезона в Новороссийск направлены дополнительные силы полиции из других регионов России и территориальных подразделений Краснодарского края. Сотрудники будут нести службу в местах массового пребывания граждан, включая набережную, пляжи, парки и скверы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В состав приданных подразделений вошли сотрудники дорожно-патрульной службы, патрульно-постовой службы, уголовного розыска, подразделений по делам несовершеннолетних и дознания.

В городском управлении МВД состоялся строевой смотр прибывших в служебную командировку полицейских. Руководство проверило готовность личного состава к несению службы, после чего сотрудники получили инструктаж по оперативной обстановке и особенностям работы на территории города.

На совещании с участием приданных сил заместитель начальника УМВД России по Новороссийску Александр Великий сообщил, что дополнительные наряды задействуют в охране детских оздоровительных учреждений, проведении рейдов, патрулировании улиц, пресечении незаконной торговли и нарушений общественного порядка. Особое внимание будет уделено территориям, прилегающим к вокзалам и рынкам.

По словам представителя ведомства, основной задачей всех подразделений остается обеспечение безопасности жителей и туристов в период курортного сезона.

Вячеслав Рыжков