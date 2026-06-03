Число субъектов МСП в Крыму за 12 лет выросло втрое и превысило 280 тысяч

В Республике Крым количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых граждан с 2014 года увеличилось более чем в три раза и превысило 280 тыс. человек. Об этом на полях ПМЭФ сообщила заместитель председателя Совета министров — министр финансов региона Ирина Кивико.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам госпожи Кивико, сейчас в регионе зарегистрировано свыше 280 тыс. субъектов МСП и самозанятых. Только по итогам первого квартала 2026 года число субъектов малого и среднего бизнеса достигло 90,9 тыс., что на 5,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Количество самозанятых выросло на 16,6%, до 193,9 тыс. человек.

Власти республики связывают рост предпринимательской активности с действующими мерами государственной поддержки бизнеса. В частности, предприниматели могут получить льготные микрозаймы в региональном фонде микрофинансирования по ставке от 8% годовых, а также воспользоваться программами лизинга оборудования и техники по фиксированным ставкам.

С начала 2026 года Фонд микрофинансирования предпринимательства Крыма предоставил бизнесу займы на сумму более 348,2 млн руб. Лизинговая компания профинансировала приобретение медицинского оборудования, сельхозтехники и специализированного транспорта на 313,1 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», на территории Республики Крым также действует свободная экономическая зона, которая предусматривает для инвесторов налоговые и административные льготы. По данным региональных властей, в настоящее время в республике реализуется более 1,6 тыс. инвестиционных проектов с заявленным объемом вложений свыше 950 млрд руб.

Анна Гречко