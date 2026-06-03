Крым привлек более 460 млрд рублей инвестиций с момента запуска СЭЗ

В Республике Крым с 2015 года в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) реализовали инвестиционные проекты на сумму свыше 460 млрд руб., из которых около 300 млрд руб. пришлось на капитальные вложения. За этот период создано порядка 104 тыс. рабочих мест, пишет ТАСС со ссылкой на выступление вице-премьера — министра финансов Республики Крым Ирины Кивико на полях ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Основная масса проектов сконцентрирована в торговле и услугах, строительстве и промышленности. Замыкают пятерку лидеров санаторно-курортная сфера и сельское хозяйство.

В 2025 году статус участника СЭЗ получила 221 организация, было заключено 235 соглашений, что вдвое превышает показатель 2024 года. Общий объем заявленных капитальных вложений по новым проектам составил более 41 млрд руб., планируется создание около 5 тыс. рабочих мест.

Свободная экономическая зона действует на всей территории Республики Крым с 2015 года. Ее участники могут пользоваться налоговыми льготами, пониженными страховыми взносами, получать земельные участки без торгов, а также ввозить оборудование без уплаты пошлин.

По состоянию на 1 марта 2026 года в регионе реализуется 1,642 тыс. инвестиционных проектов с совокупным заявленным объемом вложений более 950 млрд руб. По данным властей республики, большинство из них находится в сферах строительства, туризма, промышленности и услуг.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Республика Крым перевыполнила установленный президентом показатель по привлечению инвестиций в основной капитал на период 2022–2025 годов, который составлял 800 млрд руб. без учета федеральных средств. По предварительным данным, за этот период в экономику региона было привлечено более 871 млрд руб.

Анна Гречко