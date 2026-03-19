Крым перевыполнил показатель по привлечению инвестиций в основной капитал

Республика Крым перевыполнила установленный президентом показатель по привлечению инвестиций в основной капитал на период 2022–2025 годов, который составлял 800 млрд руб. без учета федеральных средств. По предварительным данным, за этот период в экономику региона было привлечено более 871 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По оценке Росстата, только в 2025 году объем инвестиций превысил 368 млрд руб., из которых 270 млрд руб. составили частные вложения, что соответствует росту на 17,7% по сравнению с предыдущим годом. Власти отмечают, что динамика свидетельствует об эффективности региональной инвестиционной политики и подтверждает позицию Крыма как одного из наиболее быстро развивающихся регионов страны.

Господин Аксенов выразил благодарность президенту России, правительству РФ и лично Михаилу Мишустину, а также заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину за содействие в реализации инвестиционного потенциала республики и активную работу по развитию региона.

